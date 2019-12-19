Закон о виноделии сократит производство шампанского в России

Производство шампанского в России может сократиться из-за закона о виноделии, заявили президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко. Эти компании — крупнейшие производители игристого в России, отмечают «Ведомости», к которым обратились виноделы.

Законопроект, принятый Госдумой, запрещает в частности использовать при производстве импортное вино, виноград и сусло. Вино из 100% российского винограда сможет называться «Вино России» и будет выделяться при продаже в розничных магазинах.

Закон прежде всего ударит по производству игристых вин — в России недостаточно собственного виноматериала, объясняет Дудко. По данным таможни, в 2018 году импортировано 12 млн дал виноматериалов. 25% из них пришлось на «Игристые вина», 19% — на «Абрау-Дюрсо».

У «Абрау-Дюрсо» около 60% продукции делается из импортного виноматериала, у «Игристых вин» — почти 100%. «Мы сможем называть продукт только «виноградосодержащим напитком» с большой надписью на этикетке «Не является вином». Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться «вином». Это по меньшей мере несправедливо, по большей — неконкурентоспособно. Кто купит такое «вино»?» — удивляется Титов.

Запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в 2–3 раза, считает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович.