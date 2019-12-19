Александр Морозов о будущем Лукашенко

Откровенно говоря, с большим скепсисом я читаю эти потоковые комменты о том, что Лукашенко «своего не отдаст», он, мол, 20 лет морочит голову Кремлю, хитрый лис и т.д.

Дело в том, что это он был «хитрый лис» в условиях, когда Кремлю ничего было не надо. То есть — до «оперативного плана». А с появлением оперативного плана все меняется в жизни человека. Мы это хорошо знаем по многим и многим примерам не менее выдающихся политических тяжеловесов. Потому что оперативный план переворачивает всю доску, на которой идет игра. Человек думает, что у его противников есть какая-то логика, и, допустим, возможен, торг, и, допустим, все это предполагает «логику сделки». Но это он машинально так думает, считая, что он все еще за шахматной доской. А оперативный план совершенно уже не предполагает никаких других целей, кроме уничтожения.

Ты будешь сначала загнанной крысой, а потом уйдешь совершенно оклеветанный. Из-под тебя выбьют одну за другой все твои сваи поддержки. У тебя не останется никаких коридоров возможностей, никаких опций. И совершенно неважно, как тебя поддерживает население (или не поддерживает).

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