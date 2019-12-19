Тамара Эйдельман: Долгожители во власти

Может быть, вы забыли, что сегодня день рождения дорогого Леонида Ильича ? Ну так напоминаю.

ДОЛГОЖИТЕЛИ ВО ВЛАСТИ

В древнем Египте был праздник, который назывался «хеб-сед» — праздник хвоста. На 30 году своего правления фараон облачался в звериную шкуру или просто привязывал хвост и совершал ритуальную пробежку, которая, очевидно, должна была продемонстрировать его мощь и силу.

Не исключено, что в совсем давние времена, если правителю не удавалось «пройти дистанцию», то его приносили в жертву. Если «Акела промахнулся», значит, он уже стар и не может выполнять свою основную задачу — обеспечивать благополучие подданных, быть посредником между ними и миром богов.

В более поздние времена, похоже, пробежка стала формальной. Фараон совершал свой забег, пусть даже медленно, и его провозглашали сильным, могучим, «великим быком». После тридцатилетнего юбилея, кстати, «хеб-сед» устраивали каждые три года — чем больше старел фараон, тем чаще надо было ему доказывать свою мощь.

В нашей стране со стареющими правителями дела обстоят плоховато. Ленин был совсем еще не стар — всего на шестом десятке, но не то после покушения Фанни Каплан ( по официальной версии), не то от последствий сифилиса (по злопыхательской версии) стал совершенно дряхлым, перенес инсульт и доживал свою жизнь в Горках, изолированный собственными же соратниками, диктуя шпионившим за ним секретарям коротенькие статейки — на большее его уже не хватало. Взгляните на жуткую фотографию Ленина в Горках: разум почти угас.

Товарищ Сталин, как и полагается Горному орлу, должен был жить вечно, но в результате умер, валяясь на полу в своей комнате — не то потому, что секретарь опасался зайти к нему без вызова, не то из-за подсунутых неправильных лекарств.

Тем, кто успел спрыгнуть с подножки поезда власти и закончить жизнь частным человеком, повезло больше. Хрущев был отправлен в отставку и прожил последние годы бодрым персональным пенсионером, работавшим на мемуарами и принимавшим у себя самую разношерстную публику, включая тех, кого сам же до этого разоблачал и громил.

Ельцин, несмотря на свою невероятную харизму и жизненную силу (попробуйте потанцевать на сцене с инфарктом), в последние годы правления дряхлел на глазах: как страшно было слушать его совершенно бессмысленные рассуждения о многочисленных снайперах, которые якобы скоро перестреляют всех террористов Салмана Радуева… Но ему хватило душевных сил, чтобы уйти (или по крайней мере послушаться тех, кто посоветовал ему уйти) и даже обратиться к нам с очень человечными прощальными словами, попросить прощения (кто еще так поступал?) и призвать: «Берегите Россию».

Печальнее всех мне кажется судьба того, кому 19 декабря 2019 года исполнилось бы 113 лет. Брежнев выжил в 30-е годы и среди крови и ужаса Большого террора сделал партийную карьеру. Уже будучи начальником, любил гонять голубей в Днепродзержинске. Был политруком на фронте. Чернобровый красавец — смерть девкам. И во что он превратился к конце своего 18-летнего правления? В хихикающую развалину, обвешанную орденами, радостно выслушивающую очередного льстеца, восхвалявшего до небес «дорогого Леонида Ильича». Во всеобщее посмешище, в дряхлую, никому не нужную марионетку. И не помогли ему ни ордена, ни маршальское звание, ни коллекция мерседесов — стал героем анекдотов.

Что-то, видно, есть во власти в нашей стране, что не дает спокойно состариться и закончить жизнь окруженным любовью и уважением близких, заботливым дедушкой, уважаемым главой семейства. Нет, надо до последнего держаться за свои бирюльки, ордена, дворцы, за свои «членовозы», несущиеся с безумной скоростью по улицам родной столицы, — иначе будет плохо, лишишься кремлевской медицины, не будешь слышать фальшивых восхвалений, не будешь больше защищен от реальной жизни. «Это что за остановка, Бологое иль Поповка?» А вдруг с платформы ответят: «Это Гаага»?

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