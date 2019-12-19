В Перми представителей независимых СМИ не пригласили на итоговую пресс-конференцию губернатора — в ответ они позвали его к себе

Сотрудники пермских независимых СМИ записали обращение к губернатору Пермского края Максиму Решетникову, из-за того что их не позвали на итоговую пресс-конференцию главы региона. Теперь они сами ждут его на встречу.

Журналисты пермских информационных порталов 59.ru, Zvzda.ru и медиа-проекта «Четвертый сектор» не были приглашены на встречу с губернатором. В Instagram он анонсировал лишь привычный уже «прямой эфир» с ответами на вопросы подписчиков. В итоге на встречу с Решетниковым в кафе были приглашены и ряд главных редакторов местных СМИ, но не всех.

«Мы приглашаем вас на встречу с нашими редакциями. Нам есть что спросить, а вам точно есть что ответить. До Нового года еще можно успеть встретиться. Ждем в удобное для вас время! Пусть только пресс-служба снова не забудет сообщить, где и когда. Надо будет — и фуршет организуем!» — говорят не приглашенные на пресс-конференцию журналисты.

Официального ответа в редакции СМИ пока не поступило.

Сегодня в Москве состоится очередная большая пресс-конференция президента Владимира Путина. На нее аккредитованы 1895 человек. Но это не все желающие. Ранее стало известно, что отказали в участии журналисту Роману Алейнику, который является последователем «Свидетелей Иеговы» — организации, признанной в России экстремистской и запрещенной на территории страны.