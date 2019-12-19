России рекомендовано активнее пресекать воровство из бюджета

Почти треть отмытых за границей российских денег похищены из бюджета. Международная группа разработки мер борьбы с отмыванием денег рекомендовала России быстрее замораживать счета при выявлении махинаций и активнее конфисковать у госслужащих имущество, если законность владения им не подтверждается, пишет РБК.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела комплексную оценку мер по противодействию отмыванию денег в России и выпустила доклад. В нем отмечается, что российские деньги часто отмываются за рубежом, а больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля. Только по выявленным случаям с 2014 до 2018 года ущерб составил 220 млрд руб. На хищения из бюджета при этом приходится 30% всех преступных доходов.

За эти годы у всех преступников было изъято 318,5 млрд руб. И лишь 1,5% от этой суммы приходилось на преступления, связанные с отмыванием денег. Зато сумма добровольного возмещения ущерба в 8,5 раз превышает суммы конфискаций по приговору, что приводит к снижению срока при вынесении приговора. FATF рекомендует расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Сейчас у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами. За 2017 год — это всего 8,8 млрд руб. Изъять можно лишь недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, (хотя высокопоставленным госслужащим по закону запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты).