Сергей Пархоменко о выборах в США после импичмента

Пока вы спали, Палата представителей Конгресса США подвергла президента Дональда Трампа импичменту.

После девятичасовых полных страсти и патетики дебатов на пленарном заседании палаты, оба выдвинутых обвинения - и в "злоупотреблении властью", и в "воспрепятствовании работе Конгресса" - были поставлены на голосование. И оба были поддержаны большинством, превысившим необходимый порог в 216 голосов. Голосование, разумеется, носило сугубо партийный характер: все демократы (кроме 3) - "за", все республиканцы - "против".

Не все понимают, что собственно процедура импичмента президента на этом завершилась. Президент Трамп уже признан виновным по двум этим пунктам, и на основании их считается подвергнутым импичменту (это третий случай в истории США - предыдущим был Клинтон).

Теперь этот импичмент будет передан в Сенат, которому предстоит не "поддержать или опровергнуть обвинение", как часто пишут, а решить, необходимо ли на основании этого уже вынесенного обвинения отрешить президента от должности (Клинтона в прошлый раз не отрешили).

Разумеется, тот факт, что в Сенате большинством мест располагают сейчас республиканцы (а для отрешения президента от должности нужно к тому же не простое, а квалифицированное большинство в 2/3 голосов), делает шансы изгнания Трампа из Белого дома ничтожными.

Между тем обвинение на нем уже висит, и никто его не снимет. А это значит, что Штатам предстоит пройти через удивительную ситуацию, когда один из двух главных кандидатов на президентских выборах 2020 года - будет человеком с импичментом на шее. Такого в истории еще не бывало (Клинтон после импичмента не избирался).

Прогнозы относительно того, как это повлияет на шансы Трампа на выборах, развалились ровно пополам. Одни уверенно заявляют, что импичмент - это позорное пятно, которое отвратит многих колеблющихся избирателей от Трампа. Другие столь же твердо убеждены, что Трамп использует мотив "гонений" и "репрессий", устроенных против него демократами, чтобы еще больше расширить свою избирательную базу.

Ну и отдельно интересно, что будет, если Трамп останется президентом на второй срок, а контроль над Сенатом в какой-то момент перейдет к демократам (как в прошлом году перешло к ним большинство в Палате представителей). Демократическое большинство в обеих палатах легко может организовать всю процедуру повторно и наградить Трампа уникальным титулом двуимпичнутого, а там и довести до отрешения. Тем более, что недостатка в поводах для криминальных обвинений против него никогда не будет: только выбирай на вкус...

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