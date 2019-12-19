Более 90 детских садов эвакуировали на Дальнем Востоке из-за сообщений о минировании

Сообщения об угрозах взрыва поступили в более 90 детских садов в четырех регионах Дальнего Востока. Детей и сотрудников эвакуировали в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и ЕАО, передает ТАСС.

Так, почти 11 тыс. детей были эвакуированы в Хабаровске, более 5 тыс. — в Комсомольске-на-Амуре.

В Биробиджане во время эвакуации одному из воспитателей стало плохо. Спасти женщину не удалось.

Большую часть детсадов уже проверили специалисты, опасных предметов и взрывчатых веществ они не обнаружили.

