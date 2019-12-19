Австралия охвачена пожарами и климатическими протестами

В самом густонаселенном районе Австралии из-за лесных пожаров и жары объявлено чрезвычайное положение. Ситуация вызвала климатические протесты, нацеленные на консервативное правительство, которое не борется с причинами глобального потепления в целях защиты прибыльной отрасли по экспорту угля. Об этом сообщает Agence France-Presse.

В течение последних нескольких недель в Новом Южном Уэльсе в Австралии было зафиксировано около 100 пожаров. Среди них и «mega-blaze», дым от которого накрыл самый большой город страны Сидней.

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян объявила чрезвычайное положение. Ожидается, что температура будет около 50°С в Южной Австралии, а рядом с Сиднеем — около 45°С. В это время скорость ветра будет достигать 28 м/с.

Жара стала еще одним сигналом тревоги о глобальном потеплении в Австралии, где раннее и интенсивное начало летних лесных пожаров в этом году привело к тому, что правительство приняло дополнительные меры для борьбы с изменением климата.

В четверг, 19 декабря, участники акции протеста за климат вышли к официальной резиденции премьер-министра Скотта Моррисона в Сиднее, чтобы потребовать ограничения выбросов парниковых газов и подчеркнуть, что премьер находится на отдыхе за границей, когда большая часть страны горит.

По крайней мере три млн гектаров земли были сожжены в Австралии за последние месяцы, шесть человек погибли и более 800 домов разрушены. Ученые говорят, что пожары начались раньше чем обычно и с большей интенсивностью из-за глобального потепления и продолжительной засухи.