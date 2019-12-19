Киеву не удалось договориться с самопровозглашенными республиками

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не смогли договориться о разведении сил на трех новых участках линии соприкосновения и об обмене пленными. Заседание ТКГ — первое после состоявшегося 9 декабря в Париже саммита «нормандской четверки» и последнее в этом году — продолжалось до позднего вечера и завершилось провалом, пишет «КоммерсантЪ».

Представители Киева и переговорщики от ДНР и ЛНР не смогли согласовать новые участки, где до конца марта предстоит осуществить разведение сил и средств. Именно этот срок был указан в итоговом документе парижской встречи. По словам представителя ДНР Натальи Никоноровой, Киев не представил своих предложений, а значит и обсуждать было нечего.

Не был согласован и обмен пленными.

Следующее заседание ТКГ состоится в Минске 16 января.