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В центре Москвы введут «особый режим для доступа граждан»

19.12.2019

В праздничные дни, с 31 декабря по 5 января в центре Москвы формируется единое пространство, на котором вводится особый режим для доступа граждан. Как пояснили в мэрии, речь идет о территории в границах улиц Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Манежная площадь, Театральный проезд, площадь Революции, Красная площадь.

«Вход к местам проведения праздничных мероприятий будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с обязательной организацией досмотровых мероприятий», — отмечается в сообщении.

Основные входные группы будут расположены:

  • на ул. Тверская со стороны Пушкинской площади;
  • на ул. Моховая со стороны ул. Большая Никитская;
  • на ул. Большая Дмитровка, у выхода из метро;
  • на пересечении Театрального проезда с ул. Рождественка;
  • на ул. Никольская;
  • на ул. Ильинка;
  • на ул. Москворецкая, у храма Василия Блаженного.

Не пропустят людей в состоянии алкогольного опьянения, а также с оружием или «предметами, которые могут быть использованы в качестве такового». Запрещается проносить любые напитки и пиротехнические изделия.

Въезд автомобилей будет ограничен, а припаркованные в местах проведения праздничных мероприятий машины будут эвакуированы.

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