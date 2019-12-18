«Санкции из ада» против России одобрил комитет Сената США

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение всего Сената, передает РБК сообщение Bloomberg.



DASKA предусматривает санкции против нового суверенного долга России; против политических деятелей, «олигархов» или их семей, способствующих «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина»; против российских банков, поддерживающих «вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах»; против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами России; против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России; против разработки сырой нефти в России; санкции за «агрессию» России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к захвату кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, лиц и инструментов. Ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.



В законопроекте также выделяются масштабные требования к администрации о составлении целого ряда отчетов по России. В частности, он обяжет правительство США подготовить вторую редакцию «Кремлевского доклада» (о бизнесменах и государственных предприятиях), а также отчеты о лицах, которые после августа 2017 года участвовали в деятельности, подрывающей кибербезопасность других стран в интересах России, лицах, инвестировавших в российские проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти, и т.д.



Через полгода после вступления документа в силу американская разведка должна предоставить в конгресс доклад «о личном состоянии и активах Владимира Путина». Также законопроект содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.



Кроме того, DASKA потребует от госсекретаря США в течение трех месяцев после принятия определить, отвечает ли Россия критериям для признания государством — спонсором терроризма.