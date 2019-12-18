Илья Яшин о работе с «Единой Россией»

Вы знаете: меня сложно заподозрить в симпатиях к «Единой России». Но как же замечательно, что они сумели сформировать фракцию в нашем совете депутатов после муниципальных выборов 2017 года. Скучно было бы без оппозиции — а так держат нас в тонусе, да и споры на заседаниях увлекательные.

Вчера вот, например, принимали бюджет округа, и оппозиция, разумеется, пошла в атаку. По существу возражений не нашлось: документ в итоге приняли единогласно. Однако лидер фракции единороссов Алевтина Базеева эмоционально возмущалась, что на публичные слушания по бюджету пришло мало людей.

«Вот на публичных слушаниях по бюджету Москвы полный зал был. А к вам люди не идут!» — говорила она.

Правда в её словах есть: муниципальный бюджет жителям действительно мало интересен. Но давайте разберемся — почему?

Очевидно, потому что он крошечный и особо не влияет на жизнь людей. В следующем году муниципальная казна Красносельского района составит чуть более 20 миллионов рублей (киоск с мороженым примерно столько зарабатывает за год). Согласитесь, выглядит песчинкой на пляже, если сравнивать с бюджетом Москвы, который превысил 3 трлн руб.

А теперь самый интересный вопрос — кто же несет ответственность за такое положение дел? Да вы, «Единая Россия» во главе с Собяниным, и несете.

Именно единороссы последовательно отбирали полномочия и деньги у муниципалитетов. Именно они всеми силами превращали местное самоуправление в декорацию. Та же Базеева лично голосовала за то, чтобы лишить наш совет депутатов основных полномочий в 2014 году. Сами всё это делали, а теперь разводят руками: чего ж это люди не приходят на публичные слушания? Посмотрите эту часть дискуссии на видео: было довольно эмоционально.

Второй спорный вопрос касался премий.

По закону, глава муниципалитета получает квартальную премию в размере, которую определяет совет депутатов. В прошлом квартале я от премии отказался, а сейчас бухгалтерия предложила выплатить мне 135% от ежемесячной зарплаты. Я посчитал, что это много (все-таки я был в отпуске в конце ноября) и попросил снизить сумму в проекте решения до 90%. Сэкономленные деньги останутся в бюджете на следующий год.

Потратить эту премию я, к слову, планирую на нового юриста, которого привлеку в качестве личного помощника с января. Он будет вместе со мной вести прием граждан и помогать с составлением депутатских запросов.

Все эти аргументы «Единую Россию», конечно, не устроили. Базеева заявила, что я прошу «неприлично много», и больше 50% от зарплаты мне платить нельзя. «Советь надо иметь», — строго сказала она.

Я вот задумался — а что там, действительно, с совестью у единороссов? И сегодня посмотрел в архиве решения, которые принимались по премиям самой Базеевой, когда она занимала мою нынешнюю должность. Там очень совестливые решения оказались: премия 200% принималась единогласно и без особых дискуссий (скрин в первом комментарии).

Ну и, наконец, в финале заседания мы дождались выступления проплаченной массовки, которую к нам на заседание традиционно присылает префектура. С места вскочила женщина, которая вслед за Базеевой начала кричать про мою совесть. По её словам, люди за меня голосовали, а я не оправдываю их доверие.

«Объясните, в чем ваша претензия?» — пытаюсь уточнить.

«Я пришла к вам на прием со срочным вопросом! А вы где были?» — распаляется дама.

«Когда вы приходили?»

«В позапрошлую среду!»

«Вы же знаете, что я был в отпуске, — улыбаюсь. — Можно же позвонить и записаться на прием, правда?»

«В отпуске? На солнышке грелись, да?»

«Ага, погрелся».

«Кто вам дал такое право?!»

«Вы удивитесь: закон мне такое право дал. Слышали что-нибудь про Трудовой кодекс?»

«Вы бессовестный человек!»

С чем именно она приходила на прием, я так и не понял. Видимо, не такой уж и срочный был вопрос.

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