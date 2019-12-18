Георгий Сатаров о правильном выборе мишеней

Интеллектуальная оппозиция нынешнему режиму не упускает возможности поиздеваться над всевозможными его (режима) попытками компенсировать свой нарастающий страх перед становящимся все более явным отсутствием легитимности. Тут и уморительное идеологическое творчество, и стремительный рост масштаба юбилейных тожеств по случаю Дня Победы. Это готовность ко всему ради масштабных спортивных побед. Сравнительно свежее изобретение – мем «скрепы».

В таком метафорическом использовании этого слова нет ничего нового или удивительного. Эдуард Тополь в своем романе «Юность Жаботинского» вкладывает в уста героя следующие слова: «Здесь под моими ногами не моя земля, у меня нет с ней скреп» (это про Россию). В этом ясном смысле данное слово лишь одно из обозначений важного для любого члена социума чувства идентичности с ним. Не важно, о чем идет речь — о твоей стране, твоей волейбольной команде или городе, в котором родился. И в этом очевидном понимании идентичности и скрепы неизбежны и естественны. Они могут быть разные у разных людей и в разных наборах. И потому скрепы как мишень политической критики или издевательств не более уместны, чем любые органы тела или элементы городской инфраструктуры.

Отступление. Зеев Жаботинский (талантливейший журналист и писатель) — один из основателей Израиля и отец современной израильской армии. Хотя как лидер сионизма он принадлежал к меньшинству, современный Израиль –— точное воплощение его мечты, которую он отстаивал в начале прошлого века, еще совсем юнцом создавая вооруженные отряды сопротивления погромам. Я люблю современный Израиль. Он всей своей натурой, трудом и талантами своих граждан развенчивал и развенчивает убогие, застарелые и оскорбительные мифы о евреях. Спросите, например, любого образованного военного: в какой стране самая боеспособная армия? Ответ известен.

Это не только влияние агрессивного арабского окружения. Я это знаю по своим воевавшим родителям и многочисленным родственникам, как погибшим, так и пришедшим с войны. Знаю по своему деду, местечковому еврею Георгию Сатарову (псевдоним со времен подполья), одному из крутейших комиссаров Гражданской войны, за то и расстрелянного Сталиным. У них скрепой, однако, оставалась Россия. Хотя они не обольщались на ее счет. Я это знаю по данным, почерпнутым мною из Большой Советской Энциклопедии, если правильно помню, издания 1950 года. Цифры в прочитанной мной статье объясняли, что самая большая доля Героев Советского Союза после ВОВ относительно численности различных национальностей выявлена среди советских евреев. (Я не про то, о чем вы подумали. Я никогда не кичился своим еврейством и никогда не стеснялся его. Я просто не придавал этому значения). Это просто о других скрепах моих предков. При этом скрепы Зеева Жаботинского и Георгия Сатарова (моего деда) не могут конкурировать своими какими-либо качествами. Я про то, что скрепы могут быть разными.

Так где же проблема? (Это я уже вынырнул из отступления). Дело в государстве и в нашем отношении к нему. В сфере права есть две важнейшие максимы, относящиеся к государству модерна и современному гражданскому обществу. Максима первая применяется к гражданам: ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШЕНО ВСЕ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ. Только такое соотношение правовых норм и свободы граждан в состоянии обеспечить адаптивность и развитие современного общества-государства. Значительно реже говорят о второй максиме, применяемой к государству: ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВЛАСТИ ЗАПРЕЩЕНО ВСЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО, ЧТО НАПРЯМУЮ ПРЕДПИСАНО ЗАКОНОМ. Только такое соотношение позволяет обществу удерживать любое государство от превращения его в тиранию. Что ведет к тому же — утрате адаптивности и возможности развития. Запомните, что именно общество стоит на страже исполнения этой максимы.

Игры российской власти в идеологию, в определение правильной истории, величественные праздники, которые должны создавать у нас ощущение величия этой власти, страдающей от комплекса неполноценности, в скрепы или в спортивные победы любой ценой — все это не предусмотрено Конституцией, а потому запрещено. Здесь преступен и опасен сам выход за пределы полномочий, а не повод, будь то спорт или скрепы. Именно это должно быть нашей мишенью, ибо, как уже сказано, это путь к тирании.

А вторая наша (я про интеллектуальную оппозицию) мишень — это общество. Бессмысленно натравливать его на скрепы, ибо в норме они — естественная часть социальности. Общество должно стоять на страже границ полномочий государства и максимально возбуждаться при любой попытке пересечь эту границу. Государству не место ни в патриотизме, ни в спорте, ни в истории, ни в скрепах, ни в науке. Это наше дело, это дело общества. И не нужно обладать ни запредельной зоркостью, ни обостренной исторической памятью, чтобы обнаружить, как любое такое нарушение границы в нашей стране заканчивалось бедами и для общества, и для государства.

Давайте правильно целиться.

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