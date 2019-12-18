Департамент здравоохранения Москвы опроверг увольнения медработников из закрывающейся больницы

Департамент здравоохранения Москвы опровергает информацию «Альянса врачей» о том, что медиков филиала №2 ГОКБ №1 принуждают массово увольняться, и назвал действия профсоюза провокацией.

По мнению чиновников, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева пыталась сорвать ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1. «На таких конференциях обсуждаются исключительно медицинские вопросы, связанные с тактикой лечения конкретных пациентов, в связи с чем присутствие посторонних недопустимо. О чем главный врач больницы Всеволод Галкин и сообщил Анастасии Васильевой», — говорится в заявлении департамента.

Ранее Васильева рассказала, что пришла на утреннюю планерку, чтобы обсудить ситуацию с закрытием больницы и увольнением 100 медработников с главврачом, а тот вызвал Росгвардию.

«Нахождение в больнице сотрудников Росгвардии связано с тем, что сотрудник ЧОПа больницы по просьбе неизвестного лица нажал тревожную кнопку и не сообщил о прибытии сотрудников Росгвардии. Главный врач с коллективом в это время находились в конференц-зале на утреннем совещании. Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание. Сотрудник ЧОПа, нажавший тревожную кнопку, уволен», — рассказывает другую версию событий департамент.

В ведомстве также говорят, что гинекологическое отделение ГОКБ №1 закрывается на ремонт, а всем сотрудникам будет предложена работа в других медорганизациях в соответствии с их квалификацией. 16 человек выразили желание и будут переведены в другие структурные подразделения ГОКБ №1.