Собянина «забавляют» выступления против строительства мусоросжигательных заводов

Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на критику планов по строительству мусоросжигательных заводов и вывозу отходов в другие регионы предложил оставить мусор во дворах города. По словам мэра, его «очень забавляют» отрицательные высказывания о строительстве мусоросжигательных заводов в Московской области, поскольку они «не соответствуют каким-то там современным трендам».

«Коллеги, ну давайте ничего не будем вывозить никуда и сжигать ничего не будем. Давайте оставим. Ну вот если вы дадите адресок мне двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор. Скажу гэбэушке нашей, «Жилищнику»: не вывозите месяцок оттуда — и проблема решена!» — цитирует «КоммерсантЪ» Собянина, который выступал с отчетом перед депутатами Мосгордумы.

Ранее критику экозащитников вызвало принятие Госдумой поправок в законодательство, приравнивающих сжигание мусора к его переработке. Также жители регионов выступают против ввоза московского мусора к ним. Самый массовый и активный протест проходит в Архангельской области и Республике Коми, на границе которых планируется строительство мусорного полигона на станции Шиес.