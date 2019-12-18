Прокуратура запросила восемь лет колонии для фигуранта «болотного дела» Бученкова

В Замоскворецком суде Москвы гособвинение попросило заочно приговорить обвиняемого по «болотному делу» Дмитрия Бученкова к восьми годам колонии общего режима, передает «Медиазона».

Бученкова обвиняют в применении насилия к полицейским и в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. По версии обвинения, он во время столкновений участников «Марша миллионов» с силовиками бил полицейских, распылял перцовый газ и переворачивал биотуалеты.

Обвиняемый вину не признает и настаивает, что 6 мая он был в Нижнем Новгороде. Сам активист уехал из России, когда его отпустили из СИЗО под домашний арест в 2017 году, и получил политическое убежище в Литве.