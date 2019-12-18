В Германии критикуют санкции США в отношении «Северного потока-2»

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Заскиа Эскен раскритиковала утвержденные Конгрессом США санкции против строительства газопровода «Северный поток-2». Их введение «не является особенно дружественным шагом», заявила она в эфире телеканала ZDF, передает DW. По словам Эскен, Германия не должна оставлять данное решение без ответа. Она считает «очень проблематичным», что Вашингтон таким образом пытается «повлиять на европейские действия».

Объединение немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования в свою очередь призывает власти Германии выступить со своей инициативой по защите европейского бизнеса на фоне американских санкций. «В Берлине и Брюсселе в конце концов должны начаться дискуссии о том, как можно защитить европейские компании от экстерриториальных санкций вне зависимости от того, какое государство их вводит», — заявил глава объединения Тило Бродтман.

ЕС не в состоянии предотвратить санкции других государств, но может «смягчить их воздействие и тем самым снизить их успех», говорит он.

Ожидается, что в скором времени, президент США Дональд Трапм подпишет, одобренный парламентом новый оборонный бюджет на 2020 год, куда заложены санкционные меры.