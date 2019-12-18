Собянин обвинил провокаторов в появлении «московского дела»

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с депутатами Мосгордумы обвинил провокаторов в появлении уголовных дел против участников акции протеста 27 июля.

«Ответственность за то, что пострадали люди, за то, что произошел конфликт, что люди сегодня отбывают сроки, [лежит] в первую очередь на тех провокаторах, которые их погнали туда, которые на легальном абсолютно митинге призвали идти с какой-то радости… Им разрешили, они пришли на легальный митинг, но говорят: «Давайте теперь штурмовать мэрию», — сказал Собянин в ответ на вопрос депутата Дарьи Бесединой, передает «Медиазона».

По словам мэра, «нет такой страны, нет такого города в мире, где было бы разрешено перекрывать улицы, тротуары, блокировать органы государственной власти». «Если такая страна есть, то гарантирую вам — она развалится, там кроме анархии, беспорядка ничего не будет. Поэтому ваш вопрос вам в первую очередь нужно обратить, конечно, к тем, кто призывал молодежь и людей идти под дубинки полицейских. Это безобразная история!» — заключил Собянин.