Rambler отозвал иск к Twitch

Стриминговый сервис Twitch от Amazon заявил 18 декабря, что группа Rambler отозвала иск из-за предполагаемой пиратской трансляции игр английской премьер-лиги. Об этом сообщает Reuters. В Twitch сообщили, что денежная компенсация при этом не запрашивалась и не выплачивалась.

16 декабря российский суд заблокировал доступ Twitch к футбольным передачам английской премьер-лиги, после того как Rambler Group запросила у дочки Amazon 180 млрд за пиратские трансляции. Во вторник стало известно, что Twitch удалил незаконный спортивный контент.