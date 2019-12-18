Кирилл Рогов: Макро и микро

А вот все спрашивают, что будет со страной после 2024 года? И Григорий Явлинский спрашивает тоже. А ответ-то вот он: то же самое, что и у вас в партии, Григорий Алексеевич.

Стареющий лидер выдвинет невыразительного, малоизвестного, исключительно ему, таким образом, обязанного своим выдвижением типа. Заставит мытьем и катаньем за него проголосовать, оттерев к обочине тех, у кого есть потенциал, энергия, собственное видение и автономная база поддержки. Произнесет фарисейскую речь об обновлении руководства и будет манипулировать своим ставленником, потому что иначе партия/родина погибнут от рук ненадежных и незрелых.

Вопрос: это Явлинский виноват, что у нас опять Путин, или это Путин виноват, что у нас опять Явлинский? — он довольно сложный. И интересный. И однозначного ответа не имеет.

Это и есть то, что иногда называют «социальным порядком»: воспроизведение одних и тех же структур социальной организации на макро- и микроуровне.

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