Александр Пожалов в ожидании пресс-конференции Путина

За последние две недели в СМИ (в том числе с подачи вполне провластных изданий) и соцмедиа активно раскручивались два критических сюжета:

1) «Госдума отказалась вводить налог для богатых» (про очередные отклонённые законопроекты КПРФ и «Справедливой России» на тему введения в России прогрессивного НДФЛ);

2) «Депутат Госдумы от ЕР сравнила малоимущих россиян с уголовниками» (более резонансный сюжет вокруг фразы волгоградского депутата Ирины Гусевой в ходе обсуждения вопроса об отмене НДФЛ на низкие доходы, видеозапись выступления которой появилась в сети ещё неделю назад, но заинтересовала СМИ только 16 декабря).

Второй сюжет пришлось оперативно разбирать даже федеральной комиссии «Единой России» по этике.

Хотя законодательные вариации на тему прогрессивной шкалы налогообложения вносятся оппозицией и отклоняются Госдумой и правительством каждый год, такой резонанс — во многом искусственно подогретый — возник впервые. И теперь совсем не удивительно, если соответствующие вопросы от региональных журналистов будут заданы Владимиру Путину на завтрашней пресс-конференции.

Я уже писал о том (https://t.me/A_Pozhalov/114), что в поисках символической формулы «нового социального договора» к выборам в Госдуму власть сейчас может выбирать между тремя позициями:

1) переход на сокращённую рабочую неделю (драйвером обсуждения идеи был Дмитрий Медведев);

2) эксперименты с «безусловным базовым доходом» (их предлагали ряд экономистов при правительстве);

3) вариации на тему прогрессивного НДФЛ с повышенной ставкой на высокий доход (эту идею в конце ноября осторожно поддержал госбанкир №1 Герман Греф) или освобождения от НДФЛ людей с низкими доходами.

В последнее время мнение элит явно склоняется в пользу последнего варианта — освобождения от НДФЛ малоимущих россиян. В отличие от повышенного НДФЛ для высоких зарплат, это хорошо укладывается в политическую логику «борьбы с бедностью», ведь в России нет нацпроекта и стратегической цели по «борьбе с богатством».

За освобождение от НДФЛ малоимущих выступает госбанкир №2 Андрей Костин. Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко добилась признания в поддержке такой идеи и от главы Минэкономики Максима Орешкина.

Только в осеннюю сессию Госдума приняла несколько законов, отменяющих НДФЛ с разных социальных выплат — законопроект Ирины Яровой против налогообложения матпомощи студентам, поправки об отмене НДФЛ для вводимых со следующего года подъёмных выплат по программе «Земский учитель», освобождение от НДФЛ выплат обманутым дольщикам и пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Возникнет проблема с необходимостью компенсации с федерального уровня региональным и местным бюджетам потерянных ими налоговых поступлений. Но тут как нельзя кстати может оказаться недавний доклад Алексея Кудрина (сам он публичной позиции по этой дискуссии пока не сформулировал) президенту о непотраченном Минфином триллионе и победные реляции Минфина о рекордных показателях бюджетного профицита по итогам 2018 и 2019 годов.

Таким образом, многолетний политико-идеологический спор о ревизии плоской шкалы НДФЛ для поддержки людей с низкими доходами (или налогообложения богатых) сегодня ближе к тому, чтобы перейти в практическую плоскость. А публичным автором такого решения может быть только сам Владимир Путин — в Послании или на больших мероприятиях вроде пресс-конференции и «прямой линии».

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