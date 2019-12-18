Аббас Галлямов: Растет роль рядового избирателя

По мере роста протестных настроений растет роль рядового избирателя и технологий работы с ним. Московские выборы в этом году окончательно зафиксировали тот факт, что простой недопуск оппозиционных кандидатов не гарантирует властям победы. Результаты опроса это подтверждают, роль данного инструмента, по мнению политтехнологов, снижается. Одновременно возрастает роль фактора антирейтинга провластного кандидата. В условиях начинающегося кризиса легитимности это вообще ключевая вещь, поэтому в отличие от прошлого года в этом сезоне политтехнологи поставили антирейтинг на первое место.

В нынешней ситуации даже фактор денег перестает играть ключевое значение. Сильный оппозиционный кандидат в условиях растущего недовольства населения может выиграть и без них. Качество проведенной кампании сейчас тоже не играет решающей роли. Когда речь идет о реальном политическом выборе, об определении стратегического курса развития страны, роль политтехнологического фактора снижается. Важно, что это зафиксировал сам политтехнологический цех.

Пожалуй единственное, с чем я не согласен, это с недооцененной ролью полевых технологий и переоцененной значимостью Телеграма и прочих мессенджеров. Мне кажется, что роль живого контакта сейчас возрастает. Еще не согласен с тем, что команда важнее месседжа кандидата. Уверен, что месседж вообще практически всегда важнее всех остальных ресурсов кампании, и уж тем более его роль возрастает в условиях начавшейся политизации. Стоит тебе правильно сформулировать свою политическую позицию, и остальное за тебя сделает сама ситуация.

Исследование здесь.

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