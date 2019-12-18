В Москве закрывают гинекологическую больницу и увольняют около 100 медиков

Московскую гинекологической больницу № 11 (сейчас является филиалом № 2 ГКОБ № 1), где оперируют 5 тыс. женщин в год, могут закрыть, а персонал — уволить. Об этом сообщает профсоюз «Альянс врачей», по данным которого в ответ на заявление сотрудников главврач вызвал Росгвардию.

«Дайте нам работать! То количество беременностей, которое мы сохранили, то количество детей, которые у нас родились, можно собрать в мегаполис», — говорят врачи.

Никаких документов о сокращении им не выдавали, а уходить по собственному желанию медики отказываются. По словам главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, одному врачу даже предлагали два миллиона рублей, лишь бы он ушел.

Только что врачи 2 филиала московской онкологической больницы дали мне послушать аудиозапись, где одному из докторов предлагали 2 миллиона за увольнение по собственному желанию. Кому-то, видимо, очень хочется заполучить этот особняк в центре Москвы за наши с вами деньги pic.twitter.com/Xk9xZ0OWTH — Anastasia Vasilyeva (@DrAnastasy) December 18, 2019

«6 декабря главный врач объявил, что наша больница закрывается якобы на ремонт, что здесь нет условий, чтобы нормально лечить больных, — цитирует заведующего гинекологическим отделением №2 Георгия Цикаридзе «МБХ медиа». — Уведомлений никаких не было, сказали, что после Нового года их предоставят. Но работать мы в больнице не будем. Увольняют до 100 медиков, учитывая младший и средний персонал. Сегодня на нашу пятиминутку пришла Анастасия Евгеньевна из «Альянса врачей», главный врач потребовал от нее удалиться. Она отказалась, а он выбежал и вызвал Росгвардию. Они просто стоят у входа, не объясняют, что они пришли и чего хотят».

Издание также отмечает, что более 200 пациентов подписали обращение к мэру Москвы Сергию Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой против массового увольнения медиков.

На встречу с врачами, по данным Анастасии Васильевой, прибыл министр здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.