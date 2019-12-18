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В Москве закрывают гинекологическую больницу и увольняют около 100 медиков

18.12.2019

Московскую гинекологической больницу № 11 (сейчас является филиалом № 2 ГКОБ № 1), где оперируют 5 тыс. женщин в год, могут закрыть, а персонал — уволить. Об этом сообщает профсоюз «Альянс врачей», по данным которого в ответ на заявление сотрудников главврач вызвал Росгвардию.

«Дайте нам работать! То количество беременностей, которое мы сохранили, то количество детей, которые у нас родились, можно собрать в мегаполис», — говорят врачи.

Никаких документов о сокращении им не выдавали, а уходить по собственному желанию медики отказываются. По словам главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, одному врачу даже предлагали два миллиона рублей, лишь бы он ушел.

«6 декабря главный врач объявил, что наша больница закрывается якобы на ремонт, что здесь нет условий, чтобы нормально лечить больных, — цитирует заведующего гинекологическим отделением №2 Георгия Цикаридзе «МБХ медиа». — Уведомлений никаких не было, сказали, что после Нового года их предоставят. Но работать мы в больнице не будем. Увольняют до 100 медиков, учитывая младший и средний персонал. Сегодня на нашу пятиминутку пришла Анастасия Евгеньевна из «Альянса врачей», главный врач потребовал от нее удалиться. Она отказалась, а он выбежал и вызвал Росгвардию. Они просто стоят у входа, не объясняют, что они пришли и чего хотят».

Издание также отмечает, что более 200 пациентов подписали обращение к мэру Москвы Сергию Собянину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой против массового увольнения медиков.

На встречу с врачами, по данным Анастасии Васильевой, прибыл министр здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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