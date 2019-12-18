СМИ: Обыски по делу о контрабанде нефти проходят в компании сына Михаила Гуцериева

Силовики пришли в офис компании «ФортеИнвест» Саида Гуцериева — сына миллиардера Михаила Гуцериева. Как сообщает Baza, По предварительным данным, обыски связаны с уголовным делом о нелегальных поставках нефти в Турцию и Европу. Речь идет о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и ущербе в 3 млрд руб.

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил обыски. «Следователи возбудили уголовное дело по факту контрабанды нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. Дело возбуждено по заявлению федеральной таможенной службы. Обыски проводились в том числе дома у Гуцериева совместно с МВД, ФСБ и ФТС», — уточнил он.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Основанием стала информация главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД и службы экономической безопасности ФСБ о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию на 2 млрд руб. в обход таможенных платежей. Поставки якобы велись в интересах нефтяного холдинга «ФортеИнвест». Из Турции нефть могла попадать на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно об обысках в квартирах и офисах Гуцериевых.

В группе «Сафмар» Михаила Гуцириева заявляют, что информация об обысках в его доме и в офисах связанных с ним компаний не соответствует действительности.