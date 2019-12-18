В МВД появилось подразделение по борьбе с нарушениями наркополицейских

Группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел России в сфере оборота наркотиков была создана как подразделение службы собственной безопасности в этом году. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что выявление и раскрытие фактов преступной деятельности полицейских в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров — это одно из приоритетных направлений деятельности подразделений собственной безопасности.

Новое подразделение летом поручил создать глава МВД Владимир Колокольцев после прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которому задали вопрос о деле журналиста Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики.