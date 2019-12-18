Московские протесты стали третьей по популярности темой 2019 года по версии Яндекса

Самые популярные темы 2019 года, исходя из поисковых запросов, определил Яндекс. Среди событий россиян интересовали больше всего «Выборы в Украине», «Пожар в Соборе Парижской Богоматери» и «Митинги и протестное голосование в Москве».

«Уровень интереса к той или иной теме можно определить по тому, как часто о ней спрашивают. Но для того, чтобы выявить темы, ставшие актуальными именно в последний год, этот показатель не подходит. Топ, составленный просто по числу запросов, ничего не говорил бы про уходящий год: в список людей каждый год попадали бы те, кого стабильно показывают по телевизору, в список событий — праздники и ежегодные спортивные соревнования. Поэтому мы смотрим не на общее число связанных с той или иной темой запросов, а на то, как выросло это число по сравнению с прошлым годом», — поясняют авторы рейтинга популярных тем.

Также в Топ-10 вызвавших интерес событий вошли катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве, ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров и дело Ивана Голунова.

Лидеры в списке персон, которые интересовали жителей России в 2019 году: президент Украины Владимир Зеленский, геймдизайнер Хидео Кодзима и климатическая активистка Грета Тунберг. На седьмом месте этого рейтинга расположилась сотрудница Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

На прошлой неделе подобный рейтинг среди русскоязычных пользователей представили в Google. Результаты отличаются от Яндекса.

В Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года» вошли «Евровидение-2019», 30-летие падения Берлинской стены, футбольный матч Россия — Бельгия, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье, пожар в Соборе Парижской Богоматери, пожар в Магнитогорске, выборы президента Украины, чемпионат мира по хоккею, «Оскар-2019», штурм «Зоны 51».



Что касается людей, то по версии Google в первую тройку вошли Юлия Началова, Децл и Анастасия Заворотнюк. Только на четвертой позиции находится Владимир Зеленский. Далее идут Алла Вербер, Егор Жуков, Сергей Доренко, Бари Алибасов, Иван Голунов и Павел Устинов.