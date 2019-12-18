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Московские протесты стали третьей по популярности темой 2019 года по версии Яндекса

18.12.2019

Самые популярные темы 2019 года, исходя из поисковых запросов, определил Яндекс. Среди событий россиян интересовали больше всего «Выборы в Украине», «Пожар в Соборе Парижской Богоматери» и «Митинги и протестное голосование в Москве».

«Уровень интереса к той или иной теме можно определить по тому, как часто о ней спрашивают. Но для того, чтобы выявить темы, ставшие актуальными именно в последний год, этот показатель не подходит. Топ, составленный просто по числу запросов, ничего не говорил бы про уходящий год: в список людей каждый год попадали бы те, кого стабильно показывают по телевизору, в список событий — праздники и ежегодные спортивные соревнования. Поэтому мы смотрим не на общее число связанных с той или иной темой запросов, а на то, как выросло это число по сравнению с прошлым годом», — поясняют авторы рейтинга популярных тем.

Также в Топ-10 вызвавших интерес событий вошли катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве, ажиотаж вокруг «Зоны 51», переход на цифровое телевидение, концерты Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров и дело Ивана Голунова.

Лидеры в списке персон, которые интересовали жителей России в 2019 году: президент Украины Владимир Зеленский, геймдизайнер Хидео Кодзима и климатическая активистка Грета Тунберг. На седьмом месте этого рейтинга расположилась сотрудница Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

На прошлой неделе подобный рейтинг среди русскоязычных пользователей представили в Google. Результаты отличаются от Яндекса. 

В Топ-10 самых быстрорастущих запросов в категории «События года» вошли «Евровидение-2019», 30-летие падения Берлинской стены, футбольный матч Россия — Бельгия, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье, пожар в Соборе Парижской Богоматери, пожар в Магнитогорске, выборы президента Украины, чемпионат мира по хоккею, «Оскар-2019», штурм «Зоны 51».

Что касается людей, то по версии Google в первую тройку вошли Юлия Началова, Децл и Анастасия Заворотнюк. Только на четвертой позиции находится Владимир Зеленский. Далее идут Алла Вербер, Егор Жуков, Сергей Доренко, Бари Алибасов, Иван Голунов и Павел Устинов.


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