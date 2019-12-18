Мессенджер Flock отказался от российской локализации

Команда популярного бизнес-мессенджера Flock решила прекратить поддержку российской версии из-за невыполнимых для нее требований законодательства. Об этом сообщает Telegram-канал ЗаТелеком.

«Из-за определенных правительственных постановлений от нас требовалось, чтобы наши серверы были размещены в России, что на самом деле было невозможно. Поэтому мы решили полностью отказаться от русской локализации приложения», — цитирует канал представителя Flock.

Закон, обязывающий компании хранить персональные данные на российских серверах, был принят в 2015 году. В начале декабря был одобрен закон о многомиллионных штрафах за нарушение этих требований.