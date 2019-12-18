Телеканалы требуют от операторов связи прекратить онлайн-трансляции их эфиров

Телеканалы запрещают операторам связи и кабельным провайдерам с 25 декабря транслировать в интернете эфирную версию своей сетки вещания и изменять онлайн-версию. Соответствующие письма разослали эфирные каналы, входящие в холдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиагруппа», сообщают «Ведомости». Представители МТС, «Вымпелкома», «Эр-телекома» подтвердили получение писем.

Операторы опираются на законодательство, где сказано, что 20 общедоступных каналов любая компания с вещательной лицензией обязана транслировать своим абонентам. При этом операторы в основном показывают абонентам эфирную версию телеканалов. Но медиахолдинги считают такой подход неверным, так как в Сеть попадает контент, на который и у них самих часто нет интернет-прав (например, зарубежные сериалы).

Телеканалы требуют, чтобы операторы прекратили с 25 декабря использовать на своих OTT-платформах эфирные версии, прерывать вещание, брать с абонентов деньги за доступ к интернет-версии каналов и т. д. С 1 февраля 2020 года операторов попытаются обязать использовать только платформу «Витрина ТВ». А если операторы не хотят ею пользоваться, то они будут обязаны с 1 февраля прекратить онлайн-вещание каналов, говорится в письмах.

Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится «закон о витрине», который прямо обязывает операторов использовать для онлайн-вещания только аккредитованную государством организацию. За такой статус борются «Витрина ТВ» и РТРС (госкомпания, обеспечивающая эфирное вещание каналов). Законопроект, возможно, будет утвержден уже в начале 2020 года.