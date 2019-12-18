Глава Генштаба: НАТО готовит войска к масштабному конфликту

Сценарии военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Как передает газета «Красная звезда», Герасимов пояснил, что в странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений НАТО.

Он отметил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе прошедшего в Лондоне саммита НАТО заявлено о существенном повышении оперативности переброски войск для усиления «восточного фланга» альянса.

По словам Герасимова, с 2016 года государства-члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд, а к 2024 году предусматривается увеличение военных расходов на $400 млрд.