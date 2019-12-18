РБК: Калужский губернатор станет сенатором

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов может уйти в отставку во время очередной ротации губернаторов, после чего будет выдвинут в сенаторы и возглавит комитет по бюджету. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Полномочия Анатолия Артамонова на посту губернатора истекают в 2020 году. На этой должности он с 2000 года. Совфед на прошлом заседании одобрил закон, благодаря которому Артамонов, как бывший губернатор, сможет попасть в верхнюю палату до выборов. Согласно данному документу, врио главы региона сможет для этого поменять сенатора на депутата заксобрания, Госдумы, бывшего сенатора или экс-губернатора. Собеседники издания считают, что закон был разработан специально под Артамонова.

Комитет по бюджету и финансовым рынкам ранее возглавлял ушедший из жизни в начале октября Евгений Бушмин. Он также был вице-спикером Совета Федерации, сейчас эту должность занял сенатор от Костромской области Николай Журавлев. По данным источников РБК, после ухода с поста губернатор Артамонов может занять и этот пост.

Калужская область находится среди регионов-лидеров по темпу роста экономики. Однако «калужское экономическое чудо», связанное со строительством в регионе автомобильных заводов Volkswagen, Peugeot, Citroen и других, уже не дает значительного роста промпроизводства. За последние годы ухудшились и социальные показатели в регионе, средние денежные доходы калужан стагнируют с 2016-го, а уровень бедности — растет, отмечает РБК.