В Верховном суде заговорили о возрождении института следственных судей

Верховный суд России для контроля за качеством следствия предлагает вернуться к вопросу о возрождении института следственных судей, специализирующихся на законности следственных действий. Об этом сообщил заместитель председателя ВС Владимир Давыдов, передает ТАСС.

«С моей личной точки зрения роль прокурорского надзора значительно ослабла с передачей компетенции Следственному комитету. Наверное, стоит подумать об усилении судебного контроля за досудебным производством, за действиями и решениями должностных лиц, которые осуществляют уголовное преследование», — сказал Давыдов.

По его словам, сейчас судебный контроль за следствием «достаточно формален»: «С моей точки зрения, практически неэффективен — только 4,5% жалоб удовлетворяется. А при рассмотрении ходатайств об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе в отношении предпринимателей, предмет судебного контроля очень ограничен».

Причина в том, что «судья не вправе проверить доказанность подозрения или обвинения». «Здесь важен не формальный аспект, а содержательный. Может быть, стоило бы еще раз вернуться к обсуждению вопроса о следственных судьях, которые могли бы заниматься всеми этими вопросами. Разумеется, без права в последующем рассмотрения дела по существу», — добавил Давыдов.

О необходимости создания института следственных судей говорил на встрече СПЧ с президентом Владимиром Путиным Генри Резник: «Нужно вернуться к осмыслению фигуры следственного судьи. В 2015 году Вы давали поручение вопрос этот проработать. Он был проработан. Все правоохранительные ведомства выступили против при невнятной позиции Верховного суда».

«Фигура следственного судьи необходима, причем необходима именно у нас, потому что сейчас ситуация следующая. Одни и те же судьи, которые должны обеспечивать соблюдение прав человека в досудебной стадии, которые рассматривают дела, рассматривают ходатайства об избрании и продлении меры пресечения, об арестах, о прослушивании телефонных разговоров, о даче санкций на обыски, эти же судьи затем рассматривают дела по существу», — пояснял Резник.