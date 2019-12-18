Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов

Российская пограничная служба задержала пять японских рыболовецких судов, которые занимались промыслом осьминога. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в МИД Японии.

Суда принадлежат рыболовецкому кооперативу города Нэмуро в самой северной японской префектуре Хоккайдо.

Представитель властей префектуры сообщил NHK, что суда занимались промыслом осьминогов в рамках соглашения между Россией и Японией. Он уточнил, что суда были направлены на остров Кунашир после того, как российская сторона заявила о несоответствии записей в судовых журналах об объемах улова, реальному улову, обнаруженному на судах.