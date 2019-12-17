Россия расширила санкции против Украины

России расширила перечень товаров, ввоз которых из Украины запрещен, и перечень лиц, на которых распространяются санкции. Как передает «КоммерсантЪ», в Россию из Украины теперь нельзя ввозить кукурузный крахмал; глюкозу, фруктозу, глюкозно-фруктозные сиропы, мальтодекстрин и сироп мальтодекстрина; изделия медицинского назначения (воздуховоды, трубки из поливинилхлорида, силикона или другого полимерного материала, спринцовки из поливинилхлорида и др.); радиаторы для центрального отопления с неэлектрическим нагревом и их части, котлы центрального отопления, части насосов жидкостных, а также макулатуру и другие бумажные отходы.

Под санкции попали девять человек. Это депутаты, чиновники и представители правоохранительных органов Одесской области. При этом двух украинцев исключили из санкционного списка. Всего в перечень входят около 570 человек.

Санкции против украинских граждан и компаний ввели в ноябре 2018 года. Из-за включения в перечень на территории России могут быть заблокированы безналичные денежные средств, бездокументарные ценные бумаги и имущество.