Суд отклонил иск лапшичной к сотрудникам ФБК

Симоновский суд Москвы отклонил иск владельца лапшичной «Тянем-потянем» к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову на 100 тыс. рублей из-за акции протеста 3 августа.

«Это первый случай, когда отмороженный иск провластной организации отклонили при рассмотрении по существу. Остальные фальшивые требования добьем в апелляции/кассации и, если потребуется, в ЕСПЧ», — отметил глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

Владелец одной из лапшичных сети «Тянем-потянем» Виталий Толкалов подал иск, так как 3 августа Центральный рынок, где находится кафе, закрывался из-за акции протеста, чтобы «обезопасить гостей от происходящего».