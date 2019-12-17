Профсоюзы во Франции хотят заставить Макрона отказаться от пенсионной реформы к Рождеству

Французские профсоюзы удвоили усилия в борьбе с потенциальной пенсионной реформой президента Эммануэля Макарона, чем вызвали 17 декабря глобальные транспортные проблемы и закрытие школ. Демонстранты заполнили улицы городов. Сторонники протеста призывают власти отказаться от непопулярного изменения до Рождества, сообщает Reuters.

Вторник во Франции стал общенациональным днем забастовок и шествий. Члены профсоюзов выступают против реформы, унифицирующей пенсионную систему и повышающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Во Франции оставались на рейсах лишь четверть поездов, были закрыты или сократили время работы государственные школы, достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня, не принимали туристов. Также в столице не работали 8 из 14 линий метро и большинство пригородных поездов. В Лионе оператор RTE отключил электроэнергию.

По официальным данным, масштаб забастовки соответствовал той, что была 5 декабря. Но в ней участвовало чуть больше железнодорожников и немного меньше учителей.

В преддверии запланированного марша протеста часть кафе и магазинов закрылись, так как во время предыдущих акций анархисты, одетые в черное, вели себя агрессивно.

Демонстранты с радостью восприняли отставку руководителя пенсионной реформы Жана-Поля Делевое. Однако жители Франции все больше устают от забастовок, особенно в преддверии праздника. Опрос общественного мнения Ifop, опубликованный в понедельник в газете Figaro, показал, что 55% опрошенных считают недопустимым продолжение забастовок во время рождественских каникул.