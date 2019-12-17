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Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках программы ООН

17.12.2019

Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом. Об этом сообщил ТАСС замруководителя Наркологической службы министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов.

Ранее таможня России сообщила, что ее сотрудники задержали во Внуково крупную партию метадона стоимостью 5,8 млрд руб.: «Найденные емкости были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом. Так, согласно тексту этикеток, 1 мл жидкости содержит 5 мг метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50%, то есть 1 мл жидкости в реальности содержит более 500 мг метадона».

Внуковская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере.

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