Шхагошев: штрафы за незаконную агитацию на выборах распространятся на Google и Facebook

Один из авторов законопроекта о миллионных штрафах за нарушение избирательного законодательства Адальби Шхагошев опроверг данные «Коммерсанта» о том, что такие компании как Google и Facebook не попадут под действие поправок в КоАП в случае их принятия. Об этом сообщает ТАСС.

Об изменениях, исключающих из законопроекта организации, которые не попадают под определение средства массовой информации из закона о СМИ (например, YouTube, Google и Facebook), а также о том, что штрафы для зарубежных СМИ будут аналогичными отечественным (за исключением установленного минимального размера), ранее писал «КоммерсантЪ».

«Оба тезиса неверны, — заявил Шхагошев. — И Google, и Twitter, и Facebook, естественно, попадают под наш закон, и никаких изменений нет». А информация о том, что «иностранные СМИ будут штрафоваться как отечественные», по словам депутата — «категорически неправда, потому что этот законопроект об иностранных гражданах, организациях, в том числе СМИ».

Шхагошев отметил, что в законопроект была лишь внесена отсылочная норма, которая привязывает определение иностранного средства массовой информации к тому, что указано в законе о СМИ.