Двое полицейских пострадали после столкновений у Верховной рады

На Украине в больницу попали двое полицейских после столкновений с протестующими на улице Грушевского в Киеве. Конфликт произошел из-за того, что силовики не давали демонстрантам поставить палатки на проезжей части, сообщает «Громадское». От слезоточивого газа, применяемого полицией, пострадали журналистка и оператор телеканала.

Участники митинга, который проходит рядом со зданием Верховной рады, требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственного назначения. Митинг организовали «Всеукраинское объединение «Свобода», «Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Аграрная партия» и «Национальный корпус». Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие от 1,5 до 2 тыс. человек.

При этом в повестке парламента на 17 декабря спорного законопроекта не было, а от депутатов к нему поступило более 4000 поправок. Большинство из них связаны с правом для иностранцев покупать землю на Украине, а также с максимально возможной площадью сельхозземель, которую можно будет концентрировать в одних руках. Согласно законопроекту, прошедшему первое чтение, рынок земли предлагается открыть с 1 октября 2020 года. Сейчас сельхозземли на Украине невозможно продать.