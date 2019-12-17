Второе чтение в Госдуме прошли поправки о приравнивании сжигания мусора к утилизации

Поправки к законопроекту о признании мусоросжигания утилизацией отходов прошел второе чтение, сообщил политик Николай Ляскин, организовавший сегодня серию одиночных пикетов против законопроекта. По его словам, депутаты «плевать хотели на здоровье людей», но сами не желают жить около мусоросжигающих заводов.

«Бурматов [председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов — прим. NT] доволен. Фотошопом тушил пожары, теперь по его поправкам будут травить людей. Уверен, за это он неплохо получил финансирования и от Чемезова и от Чайки», — написал он в Twitter.

сегодня в Госдуме принимают закон, по которому сжигание мусора будут приравнивать к его переработке, абсурдный закон, который не должен быть принят @nlyaskin pic.twitter.com/zyU4RXmNFu — Александрова (@alexsandrova888) December 17, 2019

Как отмечают «Открытые медиа», поправки приравнивают утилизацию мусора к его сжиганию на мусоросжигательных заводах, что противоречит международной практике и, помимо прочего, дает возможность финансировать строительство мусоросжигающих заводов за счет экологического сбора. В последней версии проекта было уточнено, что сжигать разрешается не весь мусор, а только предварительно отсортированный.

В ходе обсуждения в Госдуме против выступили депутаты от «Справедливой России» Валерий Гартунг и Анатолий Грешневиков. Они отметили, что документ принимается в спешном порядке и без широкого общественного обсуждения. Но проект поддержал министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Срочность принятия законопроекта он объяснил так: «Мы формируем единую федеральную схему обращения с отходами».