$500 млн Россия инвестирует в модернизацию сирийского порта Тартус

В модернизацию сирийского порта Тартус, который передали в управление России, планируется вложить $500 млн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, в рамках выделяемых инвестиций также планируется восстановление и прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора Средиземное море—Персидский залив, передает «КоммерсантЪ».

Также российское правительство одобрило выделение около $17 млн различным структурам ООН на восстановление Сирии. Деньги будут направлены на восстановление в Сирии медицинских учреждений и услуг, системы образования и на оказание помощи провинциям, наиболее пострадавшим от войны.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Соглашение должно действовать в течение 49 лет и «автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды. В апреле 2019 года Юрий Борис анонсировал подписание соглашения об аренде порта Тартус также на 49 лет.