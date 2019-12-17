Папа Римский отменил «папскую тайну» для дел о сексуальном насилии со стороны духовенства

Папа Франциск упразднил кодекс конфиденциальности «папская тайна», который использовался в делах о сексуальном насилии со стороны духовенства и подвергался жесткой критике, так как он использовался для защиты педофилов, молчания жертв и создания помех при расследовании преступлений правоохранительными органами. Об этом сообщает Associated Press.

В новом документе о «папской тайне» Папа Римский постановил, что лидеры католической церкви должны защищать информацию об абьюзерах и обеспечивать ее «безопасность, целостность и конфиденциальность». При этом «папская тайна» больше не распространяется на случаи, когда абьюзерам предъявлены обвинения, начаты судебные процессы. Папа Франциск также увеличил с 14 до 18 лет возраст, ниже которого Ватикан считает порнографические изображения детской порнографией.

Новые законы были изданы 17 декабря к 83-му дню рождения понтифика. Они являются последней поправкой к внутреннему каноническому закону католической церкви — правовому кодексу, предусматривающему церковное правосудие за преступления против веры. В данном случае правки касаются сексуального надругательства над несовершеннолетними или уязвимыми людьми со стороны священников, епископов или кардиналов.

Предшественник Франциска, Папа Римский Бенедикт XVI в 2001 году постановил, что эти дела должны рассматриваться под «папским секретом» — высшей формой секретности в церкви. Ватикан считал, что такая конфиденциальность необходима для защиты неприкосновенности частной жизни жертвы, репутации обвиняемого и целостности канонического процесса. Однако конфиденциальность также служила, чтобы скрывать скандалы, препятствовать правоохранительным органам в доступе к документам и молчать о жертвах, многие из которых часто полагали, что «папская тайна» не позволяет им обращаться в полицию и сообщать о насилии со стороны священников.