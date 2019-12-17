Русскоязычную телекомпанию RTVi приобрел американский бизнесмен

Американец, имеющий армянские корни, Микаэль Исраелян приобрел контрольный пакет русскоязычного телеканала RTVi у россиянина Руслана Соколова. Новый владелец планирует расширить сеть вещания на территории США, сообщает Reuters. Сделка является первым случаем, когда сеть, являющуюся одним из крупнейших русскоязычных вещателей за пределами России, становится мажоритарной собственностью иностранного акционера.

RTVi вещает на русском языке более чем в 50 странах, включая США. После смены собственника, канал планирует открыть офисы в Вашингтоне и Калифорнии, уделяя особое внимание программам для русских общин диаспоры.

«Сегодня в Соединенных Штатах проживает около 7 млн русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке. Я вижу дальнейшие возможности расширения бизнеса на Западном побережье, чтобы привлечь новое поколение зрителей, стремящихся сохранить свои связи с русской культурой и повесткой дня», — заявил Исраелян.