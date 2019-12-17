YouTube, Google и Facebook не попадут под закон о предвыборной агитации для иностранных СМИ

В поправках в Кодекс об административных правонарушениях, обещающих многомиллионные штрафы за незаконную предвыборную агитацию, теперь отсутствует определение иностранных СМИ, под которое могли попасть YouTube, Google и Facebook. Как сообщает «КоммерсантЪ», разработанные членами комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василием Пискаревым и Адальби Шхагошевым поправки, теперь имеют традиционное определение средств массовой информации, попадающих под закон о СМИ.

В случае одобрения поправок, за проведение незаконной предвыборной агитации, гражданам придется заплатить от 110 тыс. до 170 тыс. руб. (сейчас максимум — 1,5 тыс. руб.), должностным лицам — от 2,25 млн до 3,5 млн руб. (сейчас максимум — 3 тыс. руб.), а штраф для юридических лиц достигнет 4% от оборота компании (сейчас максимум — 30 тыс. руб.). Для иностранных СМИ оговаривается размер минимального штрафа — 2,2 млн руб.

Электоральный юрист Роман Смирнов отметил, что средства с иностранных СМИ за незаконную агитацию будет сложно взыскать, так как «юрисдикция наших судов заканчивается на территории РФ».