В 2019 году в мире убиты 49 журналистов

В течение 2019 года в мире были убиты 49 журналистов — это самый низкий показатель за 16 лет, сообщают «Репортеры без границ». Убийства в основном происходили, когда журналисты освещали конфликты в Йемене, Сирии и Афганистане, передает AFP.

В среднем за последние два десятилетия ежегодно погибали около 80 журналистов, что значительно больше, чем в этом году. Но руководитель «Репортеров без границ» Кристоф Делуар отметил, что количество журналистов, убитых в странах с относительно мирными условиями, все еще остается угрожающе большим: например, в Мексике были убиты в этом году 10 представителей СМИ.

«Латинская Америка, в которой погибли 14 журналистов, стала такой же смертоносной, как и Ближний Восток», — добавил Делуар.

Также он отметил, что «все больше и больше журналистов убивают за их работу в демократических странах, что является настоящим вызовом демократии».