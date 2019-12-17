Александр Подрабинек о Путине и Мушаррафе

По сообщениям прессы, бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни за госизмену. Будучи президентом (2001 – 2008 гг.) он в 2007 году ввел в стране чрезвычайное положение и велел арестовать членов Верховного суда. Через 6 лет это было сочтено нарушением конституции, и бывшего президента привлекли к ответственности. Дело в том, что по пакистанским законам любое нарушение конституции «с применением силы или демонстрацией силы» считается государственной изменой.

И тут я начал вспоминать, но скоро сбился со счета: сколько раз за последние 20 лет нашего президента приговорили бы к смертной казни, будь у нас правосудие, подобное пакистанскому?

Нет-нет, я против смертной казни даже и за такие преступления, просто фантазия разыгралась. Кстати, Мушаррафу ничего реально не грозит: говорят, он уже несколько лет скрывается от пакистанских властей в Дубае.

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