Активисты требуют отставки главы Татарстана за разгон лагеря экозащитников

В интернете собирает подписи петиция за отставку президента Татарстана Рустама Минниханова, который, по мнению ее автора, не обеспечил права на мирные собрания. Она была запущена после разгона силовиками лагеря, который экоактивисты создали, чтобы остановить строительство мусоросжигательного завода под Казанью.

Петиция, созданная социологом, старшим научным сотрудником Центра молодежных исследований Высшей школы экономики Искандером Ясавеевым, размещена на платформе Change.org.

«Ни одно из требований палаточного лагеря не выполнено: незаконные работы по строительству дороги к площадке мусоросжигательного завода продолжаются, проектная документация завода для проведения общественной экологической экспертизы не выдана, президент Татарстана Рустам Минниханов с представителями лагеря не встретился. Вместо этого проведена спецоперация с участием сотен сотрудников силовых ведомств», — пишет Искандер Ясавеев.

Он также отмечает, что Минниханов не обеспечивает права граждан на мирные собрания и благоприятную окружающую среду (статьи 43 и 53 Конституции Татарстана) и не учитывает мнение граждан при принятии решений, касающихся их здоровья, а поэтому он и подписавшие петицию требуют отставки президента Татарстана.

Появившийся 2 декабря по примеру Шиеса лагерь экоактивистов под Казанью был разогнан 16 декабря. Всех присутствующих в лагере задержали. Двум активисткам в ОВД потребовалась медицинская помощь. В итоге задержанных оштрафовали суммарно на 165 тыс. 500 руб., а одного активиста арестовали.