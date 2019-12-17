Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства

Эксперты Всемирного экономического форума поставили Россию на 81 место по гендерному равенству. В 2018 году она стояла в рейтинге на шесть позиций выше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет ВЭФ.

Самая плохая ситуация по гендерному равенству в России наблюдается в политике (122 позиция, если отслеживать лишь этот параметр), а лучшая — в образовании (24).

Гендерное неравенство между мужчинами и женщинами в России составляет 29,4%. Притом что женщины в стране в среднем лучше образованы и живут дольше, зарплаты у них ниже на 28,8%. А по доходам в целом разница составляет 42,1%. Доля женщин среди менеджеров и высокопоставленных сотрудников госорганов в России составляет 41,8%, среди членов правления компаний — 7%, среди министров — 12,9%, среди парламентариев — 15,8%.

В первой десятке рейтинга разместились Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия. США заняли 51 строчку. Хуже всего ситуация с гендерным равенством обстоит в Иране (148), Сирии (150), Пакистане (151), Ираке (152) и Йемене (153). На решение всех гендерных проблем в мире, по мнению авторов исследования, потребуется почти 100 лет.