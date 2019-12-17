Суд разрешил Анастасии Шевченко общаться по телефону с матерью

Суд в Ростове-на-Дону смягчил условия домашнего ареста Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу о «нежелательной организации». Как сообщает «МБХ медиа», ей разрешили общаться с матерью по телефону. Домашний арест при этом продлили до 18 января.

«Есть такая мера пресечения как запрет на определенные действия. Запретите выходить на улицу в определенное время, находиться в определенных местах, пользоваться телеграфом. Я уже 11 месяцев пытаюсь объяснить суду, как сложно быть мамой двух детей под домашним арестом. Мне кажется, когда следствие завершено, можно уже ряд ограничений снять», — говорила на суде сама Шевченко.

Уголовное дело об осуществлении деятельности «нежелательной организации» в отношении активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили 21 января. С 23 января она находится под домашним арестом.