Марина Литвинович: Шестун бледен, истощен, с кресла не встает

Вчера мы наконец-то попали к Александру Шестуну.

11 декабря нас к нему не пустили, сославшись на врачебный запрет заходить в палату интенсивной терапии (ПИТ), где он находился все последнее время. Не разрешили и поговорить через решетку, у двери ПИТ. Уже в тот день стало понятно, что это все «ля-ля» и с Шестуном что-то принудительно делают. Такое, что нельзя видеть членам ОНК. Сегодня мы узнали, что тогда происходило.

Ранее ОНК посещало Шестуна в палате интенсивной терапии (ПИТ) в корпусе больницы, где он содержится, однако вчера руководство настояло на проведении встречи не в условиях ПИТ, а в одной из комнат для встречи с адвокатами и следователями . Таким образом, мы даже не смогли проверить что там у него в палате и условия его содержания.

Шестуна доставили вчера к нам на встречу на инвалидном кресле. Его сопровождает охрана спецназа, обычно выставленная возле его палаты, а также лечащий врач.

Шестун бледен, истощен, с кресла не встает. Мы осматриваем Шестуна с его согласия и фиксируем бледо-синеватые гематомы прямоугольной формы размером примерно 10х15 см на внешней части стоп левой и правой ног, бледно-синеватую гематому прямоугольной формы размером примерно 10х15 см. на левой руке выше локтя. Со слов Шестуна, это следы от средств фиксации –— ремней, которыми он был привязан к кровати. На внутренней стороне правой руки ниже локтя фиксируем покраснение и вздутие размером примерно 15х15 см., вероятно, след от постановки капельницы.

Шестун жалуется на то, что вечером 10.12.2019 г. к нему в палату зашли прокуроры Грамма Василий Семенович и Яковлев Александр Петрович. Со слов А.В.Шестуна, Грамма В.С. сказал врачам: «Делайте, что хотите, я вас прикрою».

Около 21:30 10.12.2019 г. к Шестуну в ПИТ вошли примерно 16 сотрудников ФСИН и привязали его к кровати с помощью ремней защитного цвета. С его слов, ему привязали обе ноги в районе стоп, обе руки выше локтей, также была зафикисирована грудь. Ему поставили капельницу. Также был введен зонд через нос для питания. С его слов, зонд был введен грубо, что доставило ему сильную боль.

Со слов Шестуна, он плохо помнит события с вечера 10.12.2019 по 13.12.2019 г. Он считает, что это связано с применением у нему психотропных средств. С его слов, ему давали галоперидол и аминазин. Он помнит, что только 13.12.2019 г. он написал согласие на принудительное кормление.

Шестун отмечает, что 10-13.12.2019 из ПИТ был переведен в другое место его сосед-заключенный, поэтому он не видел то, что происходило с Шестуном.

В настоящий момент А.В.Шестун продолжает держать сухую голодовку. Жалуется на слабость, тяжесть в голове.

Мы навестим его снова в ближайшие дни.

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