Александр Кынев: Идиотизм власти

Идиотизм власти — прямое следствие отсутствия нормальной политической конкуренции. Ситуация в Твери заставляет волноваться за психическое здоровье губернатора Рудени. Год назад Советскую площадь переименовали в площадь Михаила Тверского, сменили таблички и т. д. Теперь площадь переименовывают снова — в площадь святого благоверного князя Михаила Тверского.

Был такой президент Гамбии, Яя Джамме (к счастью, его уже свергли). Он каждый год добавлял к своему имени новое слово — таким образом он боролся со сглазом от местных колдунов. Колдунов выявляли, ловили и сажали. Впрочем, это не помогло, а скорее ускорило избавление от поехавшего крышей президента.

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